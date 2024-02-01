Агент Кассьерры: «Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть»

Агент Никос Петропулос, представляющий интересы форварда «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о возможном уходе игрока из санкт-петербургской команды.

«Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть. Но «Зенит» хочет сохранить Кассьерру. Я отправляюсь в Катар, чтобы разрешить эту ситуацию», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

В сезоне2023/24 колумбийский нападающий принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до середины следующего года. Стоимость 26-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.