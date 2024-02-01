Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кассьерры: «Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть»

01 Февраля 2024 • 17:19 Комментировать
Севилья
...
Реал Сосьедад
03.03 19:00

Агент Никос Петропулос, представляющий интересы форварда «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о возможном уходе игрока из санкт-петербургской команды.

«Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть. Но «Зенит» хочет сохранить Кассьерру. Я отправляюсь в Катар, чтобы разрешить эту ситуацию», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

В сезоне2023/24 колумбийский нападающий принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до середины следующего года. Стоимость 26-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Севилья Матео Кассьерра Никос Петропулос Аль-Шабаб Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Модрич принял неожиданное решение по будущему Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром»
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
17:34 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал три вещи, которые помогают ему отдохнуть от футбола
17:29 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал лучший город на Земле — там живёт Захарян
17:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ботнарь вернулся в «Торпедо» официально
17:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Кассьерры: «Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть»
17:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» обсудит с Мусаевым возможную работу в клубе
16:53 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Козлов заслужил возможность играть в команде Премьер-лиги»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв считает, что Абаскаль не рассчитывает на Мелёшина и Зорина
16:43 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Невозможно полностью изолировать российский футбольный рынок»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Пока приостановил вопрос с получением российского гражданства»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Бурмистрова: «Никита — одно из немногих светлых пятен в «Сочи»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «У «Твенте» заблестели нули в глазах от трансфера Угальде в «Спартак»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «На уровне топ-5 чемпионатов найдётся мало способных российских игроков»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Депутат Свищёв отреагировал на решение Латвии не участвовать в соревнованиях с россиянами 2
15:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» разгромил «Енисей» в товарищеском матче
15:33 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Смущает результативность новичка «Локомотива» Хамулича» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем