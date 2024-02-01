Игнашевич: «Козлов заслужил возможность играть в команде Премьер-лиги»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о переходе в калининградский клуб 19-летнего полузащитника Данилы Козлова из «Зенита».

Напомним, Козлов заключил с «Балтикой» соглашение, рассчитанное на 4,5 года. По словам Игнашевича, Козлов хорошо провёл сборы и заслужил выступать в РПЛ.

«Парень приехал на сбор, в отличие от других молодых игроков, уже в хорошем состоянии, выглядел на хорошем уровне. Данила правильно отнёсся к просмотру, проявил себя с лучшей стороны, заслужил возможность играть в команде Премьер-лиги», — цитирует Игнашевича Metaratings.

В текущем сезоне Козлов провёл за молодёжную команду «Зенита» 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.