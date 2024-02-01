Кузьмичёв считает, что Абаскаль не рассчитывает на Мелёшина и Зорина

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о молодых игроках московского «Спартака» Павле Мелёшина и Данииле Зорине.

«Исходя из слов Абаскаля, в весенней части сезона он не рассчитывает на Мелёшина и Зорина. На их месте я бы рассмотрел вариант с арендой, потому что вторая команда «красно-белых» еще только формируется», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если выбирать между «Факелом» и минским «Динамо», то Мелёшину лучше ехать в «Динамо», ведь воронежцы в трудном положении в РПЛ. В такой ситуации вряд ли у Мелёшина будет там много игрового времени, добавил Кузьмичёв.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. Отставание от первой позиции, где находится «Краснодар», составляет восемь баллов.

«Мелёшину надо играть и расти» — Абаскаль