Анисс Бенчабане, агент полузащитника клуба «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем переходе игрока в ЦСКА.

— Все идет хорошо, думаю, в ближайшее время мы сможем объявить о сделке, — заявил Бенчабане.

Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего футболиста обойдется столичному ЦСКА в 140 тысяч евро. При этом отмечалось, что «УСМ Алжир» получит 25 процентов от перепродажи игрока российским клубом.

По итогам 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, заработав 28 очков.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.