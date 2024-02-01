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Агент — о трансфере Айсауи в ЦСКА: «Всё идёт хорошо» эксклюзив

01 Февраля 2024 • 16:44 Комментировать

Анисс Бенчабане, агент полузащитника клуба «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем переходе игрока в ЦСКА.

— Все идет хорошо, думаю, в ближайшее время мы сможем объявить о сделке, — заявил Бенчабане.

Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего футболиста обойдется столичному ЦСКА в 140 тысяч евро. При этом отмечалось, что «УСМ Алжир» получит 25 процентов от перепродажи игрока российским клубом.

По итогам 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, заработав 28 очков.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.

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ЦСКА Москва УСМ Алжир трансферы футбола - зима 2024 Сидахмед Айсауи Анисс Бенчабане ещё теги
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