Нобоа: «Пока приостановил вопрос с получением российского гражданства»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о получении российского гражданства.

Эквадорский футболист сообщил, что пока приостановил этот вопрос, так как уже покинул страну.

«Пока не могу сказать, что будет с получением российского паспорта. Нужно жить в России, доделать все документы, но я уехал. Хотел заняться вопросом в феврале, но так как уехал на родину, не могу», — цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, 38-летний Нобоа покинул «Сочи» в конце января и сразу же перешёл в эквадорский клуб «Эмелек». Ранее он также выступал за «Зенит», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Сочи» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.