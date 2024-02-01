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Агент Бурмистрова: «Никита — одно из немногих светлых пятен в «Сочи»

01 Февраля 2024 • 16:24 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Антон Синьков, агент нападающего «Сочи» Никиты Бурмистрова, сообщил, что 34-летний футболист не покинет свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, контракт Бурмистрова с «Сочи» рассчитан до лета нынешнего года. Цвета южан вингер защищает с 2018 года.

«Он останется, Никита — одно из очень и очень немногих светлых пятен в клубе в осенней части турнира. На мой взгляд, «Сочи» должен быть заинтересован в том, чтобы он остался даже больше, чем сам игрок», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бурмистров провёл за «Сочи» 19 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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