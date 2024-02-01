Балахнин: «На уровне топ-5 чемпионатов найдётся мало способных российских игроков»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, кто из российских футболистов смог бы себя проявить в какой-либо из пяти лучших лиг Европы.

Напомним, в настоящий момент самыми известными россиянами в Европе являются Далер Кузяев («Гавр»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

«На уровне топ-5 чемпионатов найдётся мало способных игроков. Тот же Далер Кузяев – молодец, играет, но он выступает за клуб с 11-го места чемпионата Франции, не в самом сильном турнире. Мы им все восторгаемся, но стоит ли это делать?» — цитирует Балахнина Metaratings.

Отметим, что самым результативным среди вышеупомянутых игроков в нынешнем сезоне является 27-летний Головин, который в 18 матчах за «Монако» забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.