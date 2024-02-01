Депутат Свищёв отреагировал на решение Латвии не участвовать в соревнованиях с россиянами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв поделился мнением о законе Латвии, который запрещает латвийцам соревноваться с российскими и белорусскими командами.

«То, что принято такое решение, оно по сути своей абсурдно и непрофессионально. Кого наказали депутаты сейма? Своих спортсменов. Не наших, не российских спортсменов, а своих», — приводит слова Свищёва Vprognoze.

Депутат отметил, что уже скоро Россию вернут на международную арену, и тогда латвийцам придется отменять свой закон. По мнению Свищёва, такое решение является глупостью.

Напомним, на данный момент российские команды и сборные продолжают быть отстранены от участия в международных соревнованиях.