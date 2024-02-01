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Балахнин: «Смущает результативность новичка «Локомотива» Хамулича» эксклюзив

01 Февраля 2024 • 15:33 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях из клубов РПЛ.

- В «Локомотив» приехали два новобранца – защитник Ньямси и форвард Хамулич. Не слишком ли рискованные трансферы, учитывая необходимость адаптации?

- Не думаю, что есть риск, хотя любой трансфер – это риск. «Локомотиву» необходимо усиление. Защитник нужен точно, чтобы выйти на более высокий уровень и пропускать меньше мячей. Что касается нападающего Хамулича, нужно понимать, что Дзюба уже не молодой и в любой момент может получить травму. Ему нужен дублер. Но Дзюба играть будет, потому что если сядет на лавку, то это будет бомба для команды.

- Хамулич первую часть нынешнего сезона отыграл в аренде за «Витесс» и в 14 матчах не забил ни одного мяча. Вас это не смущает?

- Смущает. Я видел его статистику. Я не просто так сказал, что пока это игрок ротации. Если что-то случится, команде нужен человек, который может выйти вместо Дзюбы и полноценно заменить его. По габаритам они схожи и не придется менять игру, если Артём выпадет.

- Если говорить о втором новобранце «Локомотива», за последние полтора года у Ньямси было четыре травмы, и он пропустил в общей сумме четыре месяца. Не слишком ли рискованно брать такого игрока?

- Рискованно. Особенно если игрока преследует череда травм. Но в «Локомотиве» работают квалифицированные врачи. Они полностью проверили футболиста, и понимают, с чем его берут, будут ли рецидивы. Сейчас ведь во всех клубах серьезный подход, поэтому есть полное понимание того, генетические это травмы или последствия чего-то.

- В СМИ прошла информация, что Чалов не хочет продлять контракт с ЦСКА, ведь в качестве свободного агента ему будет проще получить выгодное предложение из Европы. Что об этом думаете?

- Возможно, Чалову сказали, что если его цена будет меньше, то его готовы куда-то взять. А если нет таких вещей и понимания, то не стоит так делать - лучше иметь контрактные гарантии, чтобы быть уверенным. Первый вариант я не стал бы исключать. Какие-то намеки, наверное, присутствуют. Поэтому он так действует.

- Это значит, что по окончанию контракта он уйдет из ЦСКА?

- Вероятно. Надо же куда-то стремиться. У нас есть яркий пример перед глазами – Кузяев, который уехал во Францию. Он стал одним из лидеров команды. Пусть она и идет ниже десятого места. Но все радуются за него, и сам игрок получает от этого удовольствие. А по поводу Чалова, я не знаю, какая у него самооценка и куда он хочет попасть.

- Файзуллаев на Кубке Азии неплохо себя проявляет и наверняка вырос в цене. Стоит ли ЦСКА задуматься о его продаже, если поступит хорошее предложение?

- Не могу сказать, что он прямо так необходим «армейцам», но желательно, чтобы он остался в команде. Это интересный игрок, креативный, перспективный. Пусть еще поиграет и станет дороже. Тогда уйдет в более сильный клуб. Но в какой – это тоже вопрос. Сейчас скауты следят за всеми. Особенно за крупными форумами.

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- «Спартак» купил пока только Угальде. Этого мало для борьбы за медали?

- Состав там хороший, но усиление все равно необходимо. Чтобы быть конкурентными в борьбе за медали в этом сезоне и следующем тоже. Зимой перерыв длинный и можно хорошо подготовить пришедших ребят, обкатать их за весну. Потом будет короткий летний перерыв и времени на адаптацию будет мало. Но одного новичка «Спартаку» явно мало, пусть состав и неплохой.

- В «Динамо» пока нет трансферов. Что думаете об этом?

- «Динамо» пока отстает, но, думаю, клуб еще не сказал последнего слова.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва ЦСКА Москва Сергей Балахнин Фёдор Чалов Саид Хамулич ещё теги
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