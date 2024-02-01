Пономарёв: ЦСКА не найдёт адекватную замену Чалову

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном уходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

«Чалов — лидер команды, ключевой игрок атаки. Не думаю, что на его место будет возможно найти адекватную замену. Если Чалов уйдет, о чемпионстве ЦСКА в ближайшие несколько лет нельзя будет даже мечтать», — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Чалов не спешит продлевать контракт с ЦСКА, который истекает в конце этого года.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард выходил на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и записал на свой счет три ассиста.