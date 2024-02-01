Абаскаль: «Сейчас Зорин — полноценный игрок «Спартака»

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился комментарием о полузащитнике команды Данииле Зорине.

Напомним, вторую половину 2023 года 19-летний футболист провел в аренде в минском «Динамо», с которым стал чемпионом Беларуси.

«Зорин провел небольшой, но интенсивный отрезок в аренде. Сейчас он — полноценный игрок команды. Возраст от 18 до 22 лет очень важен для игрока. Надо получать максимум игрового времени», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

В составе «Динамо» Зорин провел 11 матчей в чемпионате Беларуси, в которых забил семь мячей и записал на свой счет две голевые передачи.