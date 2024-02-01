Отец Севикяна: «Зенит» — великий клуб, буду горд, если сын сыграет ключевую роль в такой команде»

Мартирос Севикян, отец полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна, поделился мнением о том, возможен ли переход его сына в «Зенит».

Мартирос Севикян назвал «Зенит» великим клубом, отметив, что если его сын продолжит развиваться, то в будущем он может оказаться в команде такого уровня.

«Когда Эдгар достигнет уровня футболиста, который способен усилить и приводить к первым местам клубы российского чемпионата, а к нему самому будет интерес как к топ-игроку — тогда переход, например, в «Зенит» или другой клуб будет иметь спортивный смысл», — приводит слова Мартироса Севикяна «Чемпионат».

Напомним, первую часть нынешнего сезона 22-летний Севикян провёл в «Пари НН». Полузащитник принял участие в 24 матчах нижегородской команды и забил семь голов.