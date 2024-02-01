«Мелёшину надо играть и расти» — Абаскаль

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о нападающем команды Павле Мелёшине.

«Считаю, что ему надо играть и расти как футболисту и человеку. Если мы добавим зрелости к его таланту, можем получить хороший результат», — приводит слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт Мелёшина со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет варианты аренды для Мелёшина.