Романцев высказал мнение о назначении Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа»

Экс-рулевой столичного «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о новом этапе карьеры Леонида Слуцкого. Российский специалист в январе занял пост главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа».

«Для меня он тренер с большой буквы. От всей души желаю ему в Китае удачи и успехов! А насчет «исчерпал» и «запятнал» напомню, что сильных не любят только слабые. Сам через это проходил», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до работы в Китае последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин». Тренер покинул команду осенью 2022 года. Контракт 52-летнего тренера с «Шанхаем» рассчитан до конца 2024 года.