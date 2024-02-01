Абаскаль рассказал, в чём нужно прибавить «Спартаку»

Испанский рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, в чем нужно прибавить команде во второй половине сезона-2023/2024.

«Мы будем работать над стабильностью - тем, чего нам не хватало в первой части сезона. Будем внедрять в наши схемы новых игроков. Стараться играть более компактно», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Первую половину сезона Российской премьер-лиги спартаковцы завершили на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля набрали 30 баллов в 18 турах. «Красно-белые» отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь очков. Турнир возобновится в марте.