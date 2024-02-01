Тикнизян - о возможном трансфере в «Зенит»: «Есть небольшая злость»

Фланговый защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мыслями относительно сорвавшегося перехода в петербургский «Зенит».

«Есть небольшая злость на то, как это всё раздули. Рад, что большая часть болельщиков адекватно смотрит на ситуацию. Не вижу смысла что-то объяснять, вдаваться в подробности», - передает слова армянского футболиста пресс-служба «железнодорожников».

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Тикнизяна в петербургский клуб сорвался из-за разногласий в финансовом вопросе.

В текущем сезоне чемпионата России Наир провел 16 матчей. На счету защитника шесть голов и два ассиста.