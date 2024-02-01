Абаскаль оценил трансфер Угальде в «Спартак»

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о подписании нападающего Манфреда Угальде.

«Мы искали усиление в линию атаки. Нужен был футболист, умеющий играть в короткий пас, активный в прессинге, открывающийся в глубину. Так что мы усилили линию атаки», - приводятся слова испанского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Трансфер Угальде обошелся московскому клубу в 13 миллионов евро. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2028 года.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.