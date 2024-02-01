Абаскаль ответил на вопрос об уходе из «Спартака»

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался касательно своего будущего. Испанского специалиста сватали в «Кадис».

«Я сконцентрирован на том, чем занимаюсь сейчас. Вот уже 1,5 года мы работаем в «Спартаке» и продолжаем эту работу, глядя в будущее с позитивом. Смотреть куда-то в сторону некорректно», - приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гильермо занял пост главного тренера «красно-белых» летом прошлого года. После первой половины сезона московский коллектив набрал 30 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.