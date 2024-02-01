Нападающий воронежского «Факела» Александр Долгов покинул команду. Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение между сторонами расторгнуто по обоюдному согласию. В настоящий момент 25-летний футболист находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Александр сыграл 15 поединков за воронежский коллектив. На счету нападающего один забитый мяч.

После 18 проведенных туров Российской премьер-лиги «Факел» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва воронежцы на выезде сыграют против «Пари НН».