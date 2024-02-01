В «Оренбурге» высказались о трансфере Флорентина в «Боку Хуниорс»

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», дал очередной комментарий насчет возможного перехода хавбека Габриэля Флорентина в аргентинскую «Боку Хуниорс».

«Не знаю, зачем Габриэль дает такие комментарии. Мы вообще не в курсе этого, потому что переговоров с «Бока Хуниорс» не было и нет», - передает слова функционера Sport24.

Ранее Флорентин заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Боке Хуниорс».

В нынешнем сезоне чемпионата России 24-летний полузащтиник сыграл 13 поединков за «Оренбург». Флорентин записал на свой счет один забитый мяч и получил четыре желтые карточки.