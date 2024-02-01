Хомуха: «Файзуллаев — один из лучших трансферов этого сезона в РПЛ»

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался об игре нападающего ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева.

По мнению специалиста, Файзуллаев очень хорошо проявляет себя на Кубке Азии и на данный момент, по словам тренера, к игроку уже есть интерес со стороны турецких клубов.

«Если смотреть по соотношению цены и качества, Файзуллаев — один из лучших трансферов этого сезона в РПЛ. Однако ключевым футболистом в ЦСКА он пока не стал. Ключевой игрок — это Акинфеев», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Действующий трудовой договор 20-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до середины 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Файзуллаева составляет четыре миллиона евро.