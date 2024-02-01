Гранат заявил, что «Динамо» нужны минимум два новичка

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о трансферной работе «бело-голубых» этой зимой.

По мнению эксперта, не обязательно быть самой активной командой на рынке, главное — сделать несколько точечных трансферов, а у «Динамо» еще есть на это время.

«Если «Динамо» останется без новичков в этом межсезонье, то состав у «бело-голубых» останется конкурентоспособным по меркам нашего чемпионата», — приводит слова Граната Legalbet.

При этом экс-игрок считает, что для прохождения второй части сезона без спадов, «Динамо» необходимо подписать двух-трех новых футболистов.

На данный момент подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 32 балла в 18 матчах.