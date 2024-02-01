«Динамо» поздравило Льва Лещенко с днём рождения

Пресс-служба московского «Динамо» поздравила с днем рождения известного музыкального исполнителя Льва Лещенко. Сегодня, 1 февраля, артисту исполнилось 82 года.

«Поздравляем Льва Валерьяновича с днём рождения! Желаем крепкого здоровья и побед любимой команды. Всегда ждём вас на матчах «Динамо», - говорится в социальных сетях «бело-голубых».

Лещенко является давним болельщиком «Динамо» и входит в консультативный совет клуба.

Первую половину сезона «бело-голубые» завершили на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 балла. В следующем матче Премьер-лиги «Динамо» сыграет против «Локомотива».