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Корнеев: «Хамулич может составить конкуренцию Дзюбе»

01 Февраля 2024 • 11:53 Комментировать

Российский тренер Игорь Корнеев поделился мнением относительно перехода форварда французской «Тулузы» Саида Хамулича в московский «Локомотив».

«Хамулич является интересным футболистом: мощный, быстрый, хорошо цепляется за мяч. Не знаю, в каком он состоянии, но он может составить конкуренцию Дзюбе и другим игрокам», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Хамулич перешел в стан «железнодорожников» на правах аренды до окончания сезона-2023/2024.

В первой части сезона нападающий выступал за нидерландский «Витесс». Саид провел 13 поединков, в которых отметился лишь голевой передачей.

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