Карпин: «Не осуждаю игроков, которые выбирают деньги и не уезжают в Европу»

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями касательно комфорта российских футболистов в домашнем чемпионате.

«Большинство людей выбирают деньги. Нормально ли это? Естественно. Так и вы такой же. И я - тоже! 90% людей такие. Не осуждаю тех, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу», - рассказал специалист в интервью корреспонденту Sport24.

По итогам первой половины сезона «Ростов» под руководством Карпина набрал 21 очко. Команда занимает десятое место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после зимней паузы ростовчане встретятся с воронежским «Факелом».