Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Не осуждаю игроков, которые выбирают деньги и не уезжают в Европу»

01 Февраля 2024 • 11:47 Комментировать

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями касательно комфорта российских футболистов в домашнем чемпионате.

«Большинство людей выбирают деньги. Нормально ли это? Естественно. Так и вы такой же. И я - тоже! 90% людей такие. Не осуждаю тех, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу», - рассказал специалист в интервью корреспонденту Sport24.

По итогам первой половины сезона «Ростов» под руководством Карпина набрал 21 очко. Команда занимает десятое место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после зимней паузы ростовчане встретятся с воронежским «Факелом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
11:53 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Хамулич может составить конкуренцию Дзюбе»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не осуждаю игроков, которые выбирают деньги и не уезжают в Европу»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Рыбуса: «Будем надеяться, что к началу сезона Мацей будет готов»
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Пока петух в жопу не клюнет - никто не шевелится»: Карпин объяснил слова про «дебилов»
11:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бердыев близок к уходу из махачкалинского «Динамо»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Заболотного: «Контракт Николая с «Сочи» был продлён ещё на сезон»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Отец Севикяна рассказал, как в «Пари НН» отреагировали на переход футболиста в «Ференцварош»
11:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
В махачкалинском «Динамо» допустили уход Бердыева
10:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Виллаша-Боаша допустил возвращение португальского тренера в Россию
10:21 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «В 99% ЭСК поддерживает решение судьи, это бесполезный орган»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Угаров считает, что «Локомотив» может отправить Тикнизяна во вторую команду
09:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин заявил, что поехал бы работать в Ла Лигу даже на меньшие деньги, чем он зарабатывает в «Ростове»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Юран анонсировал трансферы «Пари НН»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Уткин считает, что Тикнизян ещё может перейти в «Зенит»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Юран дал комментарий по уходу Севикяна из «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем