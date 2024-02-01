Агент Заболотного: «Контракт Николая с «Сочи» был продлён ещё на сезон»

Антон Синьков, агент вратаря «Сочи» Николая Заболотного, сообщил, что контракт 33-летнего футболиста с клубом был автоматически продлён ещё на сезон, до середины 2025 года.

«Николай выполнил определённые пункты в контракте и его соглашение автоматически пролонгировано ещё на сезон. К Заболотному не должно быть претензий, хотя в команде, которая находится на последнем месте в турнирной таблице, претензии к себе должен предъявлять даже переводчик», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Заболотный провёл за «Сочи» 14 матчей, в которых пропустил 22 гола и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что на сегодняшний день южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 18 турах.