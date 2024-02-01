Отец Севикяна рассказал, как в «Пари НН» отреагировали на переход футболиста в «Ференцварош»

Мартирос Севикян, отец бывшего полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна, рассказал, как в нижегородском клубе отреагировали на переход 22-летнего футболиста в венгерский «Ференцварош».

«Менеджмент клуба поступил профессионально в рамках наших изначальных договорённостей, которые были отражены в условиях контракта. Мы были бы рады, если бы «Пари НН» получил в разы более выгодное предложение от подходящего клуба. Но таких не было», — приводит слова отца Севикяна «Чемпионат».

Мартирос Севикян также отметил, что, помимо «Ференцвароша», подписать контракт с его сыном хотел «Краснодар».

В текущем сезоне Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча и сумел забить в них семь голов.