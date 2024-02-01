Карпин: «В 99% ЭСК поддерживает решение судьи, это бесполезный орган»

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о работы ЭСК РФС.

«С точки зрения того, что тебе не вернут ни очков, ни голов - это бесполезный орган. В 99% ЭСК оправдывает или поддерживает решение судьи. Так что по сути, этот орган бесполезный», - рассказал специалист в беседе с журналистом Sport24.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Карпина набрали 21 очко и занимают десятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после перерыва «Ростов» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Встреча состоится в начале марта.