Юран анонсировал трансферы «Пари НН»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран поведал о планах своего клуба в зимнее трансферное окно.

«Работаем над трансферами, ожидаем ещё минимум одного‑двух квалифицированных футболистов. Скорее всего, это будут иностранцы», - рассказал главный тренер команды в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 18 проведенных туров Российской премьер-лиги нижегородцы набрали 24 балла и занимают девятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата после зимнего перерыва подопечные Юрана на домашнем стадионе примут воронежский «Факел». Встреча пройдет в начале марта.