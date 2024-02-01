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Сколько потратил и заработал на трансферах московский «Спартак» за последние пять лет

01 Февраля 2024 • 13:00 Комментировать

Каждое межсезонье и в перерывах между частями сезона клубы пытаются усилить свой состав. Приходится расставаться с теми, у кого не пошла игра или кто начал сбавлять в требованиях к себе, и затыкать образующиеся «дыры» новобранцами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как менялся доход московского «Спартака» в течение пяти последних сезонов и как это повлияло на итоговый результат.

Самый доходный

Самый доходный сезон для московского «Спартака», с точки зрения прибыли, которая была получена на разнице от покупок и продаж игроков, – это сезон-2018/2019. «Красно-белые» получили прибыль в размере 4,2 млн евро, расставшись с шестнадцатью игроками и пополнившись четырнадцатью футболистами. Самым дорогим приобретением в том сезоне стал Самуэль Жиго, который был куплен у бельгийского «Гента» за 8 млн евро. Заработать же удалось за счёт продажи Квинси Промеса в «Севилью». Нидерландский игрок обеспечил практически весь доход с продаж. Его трансфер в испанский клуб обошёлся в 21 млн евро. Общий же доход «красно-белых» в сезоне-2018/2019 на продажах составил 22,3 млн евро. Однако на итоговом седьмом месте трансферы практически не сказались. Через год, в сезоне-2019/2020, «Спартак» вновь станет седьмым, но при этом дефицит бюджета составит 11,7 млн евро.

Самый убыточный

Чуть более 12 млн евро не досчитаются в бюджете «Спартака» в сезоне-2021/2022. На Шамара Николсона было потрачено 8 млн евро, в 5 млн евро обошёлся трансфер Виктора Мозеса из «Челси», 3 млн евро было уплачено за Даниила Хлусевича. При этом свои 9,7 млн евро «красно-белые» заработали только за счёт доходов от аренды. Наибольший доход принёсла аренда Алекса Крала в английский «Вест Хэм». Самый большой доход от чистой продажи – это 1,5 млн евро, которые были получены после перехода Александра Ломовицкого в казанский «Рубин».

Любопытно, что самый убыточный сезон стал и самым худшим для народной команды. Десятая строчка в турнирной таблице – повторение худшего результата в чемпионатах России. Подобное случалось с «красно-белыми» только в 2003 году.

Самый лучший

В сезоне-2020/2021 московский «Спартак» уступил питерскому «Зениту» восемь очков, но мог потерять серебряные медали. Отставание «Локомотива» составило всего одно очко. Практически все деньги были получены от продажи Александра Кокорина в «Фиорентину». Сумма трансфера составила 4,5 млн евро из 5 млн евро дохода. Эти же деньги были направлены на приобретение Александра Соболева у «Крыльев Советов». Увёл прибыль в минус Квинси Промес, трансфер которого из «Аякса» в «Спартак» обошёлся «красно-белым» в 8,5 млн евро.

Самый сбалансированный

Золотую середину по трансферным расходам и доходам «Спартак» нашёл в сезоне-2022/2023. Как итог – бронзовые награды РПЛ. Доходы и расходы не превысили разницы в 1 млн евро. Наибольшие расходы клуб понёс в связи с покупкой Кристофера Мартинса из швейцарского «Янг Бойз», но ровно те же самые 7 млн евро «Спартак» получил от продажи Айртона в бразильский «Фламенго». Добавим к этим продажам ещё и уход Понсе в «Эльче» (4 млн евро) и Гуса Тиля в ПСВ (3 млн евро), получим приобретение Дуарте (4 млн евро) и Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» (3,2 млн евро).

Прибыль московского «Спартака» на трансферах в пяти последних сезонах

Сезон
Доход, млн евро
Расход, млн евро
Прибыль, млн евро
Итоговое место в чемпионате
2022/2023 17,1  16,2 0,9 3
2021/2022 9,7 21,8 - 12,1 10
2020/2021 5 14,8 - 9,8 2
2019/2020 30,8 42,5 - 11,7 7
2018/2019 22,3 18,1 4,2 7

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Константин Лицин

 

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