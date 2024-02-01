Юран дал комментарий по уходу Севикяна из «Пари НН»

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран высказался об уходе из клуба ведущего полузащитника Эдгара Севикяна. Армянский хавбек продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше».

«Севикян - футболист, который только начинал делать первые шаги. Да, я ему нашёл место, помогал, но это не критическая ситуация. Ничего страшного после ухода Севикяна нет», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 18 туров Российской премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Матчи чемпионата страны возобновятся в начале марта.