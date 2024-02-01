Билялетдинов отреагировал на срыв перехода Тикнизяна в «Зенит»

Экс-главный тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался касательно сорвавшегося перехода защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит».

«В «Зените» на этой позиции есть Дуглас. Но никто не знает, что будет летом. Может, поэтому они хотят укрепить позицию. Еще можно ослабить конкурента. Но я не удивлюсь, если он останется в «Локомотиве», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что стороны вели переговоры, но не смогли договориться по условиям заработной платы.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 23 поединка, в которых отметился восемью голами и пятью ассистами.