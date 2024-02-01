Игонин оценил перспективы Кругового в ЦСКА

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался касательно трансфера защитника Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Неожиданная история. Несколько раз общался с Круговым, он амбициозный футболист. Для него важна карьера. В ЦСКА у Данила больше шансов стать игроком основного состава», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Ранее было объявлено, что 25-летний игрок подписал с «армейцами» трудовое соглашение. Договор между сторонама вступит в силу с лета нынешнего года. До завершения нынешнего сезона Круговой будет выступать за вторую команду «Зенита».