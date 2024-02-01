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Билялетдинов высказал мнение о переходе Кругового в ЦСКА

01 Февраля 2024 • 08:16 Комментировать

Экс-тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался относительно ситуации с трансфером защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Не понимаю, почему ЦСКА не может выкупить его уже сейчас. Мотивации у Кругового никакой не будет. По трудовому контракту клуб даст ему игровую практику. Но не более», - передает слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 25-летний защитник заключил с «армейцами» трудовое соглашение. Контракт вступит в силу с лета нынешнего года. До завершения текущего сезона Круговой будет выступать за вторую команду «Зенита».

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ЦСКА Москва Зенит Ринат Билялетдинов Данил Круговой ещё теги
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