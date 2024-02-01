В последнее время появились слухи о том, что один из лидеров питерского «Зенита», бразильский кудесник Клаудиньо, стремится вернуться на родину. Сообщалось, что договоренность уже есть, но слухи опровергает агент Клаудиньо - Луис Гарсия. Он заверил, что его подопечный останется в своем нынешнем клубе.

- Писать можно что угодно, но Клаудиньо остается в «Зените», - заявил Луис Гарсия в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что российский чемпионат сейчас пребывает в анабиозе, он возобновится в первый день весны, и «Зениту» предстоит сыграть со «Спартаком».