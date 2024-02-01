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Пономарёв: «Не понимаю, как Федотов хочет играть после паузы, и не понимаю, кем играть» эксклюзив

01 Февраля 2024 • 08:15 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно трансферной политики «армейцев».

«Пока все тихо. Говорят, что денег в клубе особо нет. Нужно усиливать полузащиту, чтобы атаки были более быстрые. Потому что пока что все плохо в плане организации атак. Обычно мы забиваем только после ошибок соперника. Два наших нападающих, Чалов и Заболотный, - это не лучший вариант. Нужны более резкие игроки.

У нас не получаются быстрые контратаки, потому что защитники уже успевают развернуться спиной к воротам. То есть наша атака просто не успевает. Нужно убыстрять фланги, чтобы чаще делать прострелы. Пока я не понимаю, как Федотов хочет играть после паузы. И не понимаю, кем играть. Оборона у ЦСКА неплохая, но этого мало. Да, Чалов забивает, Заболотный борется, но нужны и игроки другого типа, чтобы провала в нападении не было», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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