Юран анонсировал приход легионеров в «Пари НН»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран рассказал о том, что в скором времени в его команду придут новые иностранные игроки. Они должны будут усилить атаку.

«Активно работаем над трансферами, ждём минимум одного‑двух более квалифицированных футболистов. Скорее всего, это будут иностранцы», - говорит Юран для телеканала «Матч Премьер».

Ранее состав «горожан» пополнили такие игроки как Константин Марадишвили, Никита Ермаков и Валерий Царукян.

«Пари НН» после 18 туров РПЛ занимает девятое место турнирной таблицы. В активе команды 24 очка, 22 из которых были завоёваны дома.