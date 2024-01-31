Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран анонсировал приход легионеров в «Пари НН»

31 Января 2024 • 23:20 Комментировать

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран рассказал о том, что в скором времени в его команду придут новые иностранные игроки. Они должны будут усилить атаку.

«Активно работаем над трансферами, ждём минимум одного‑двух более квалифицированных футболистов. Скорее всего, это будут иностранцы», - говорит Юран для телеканала «Матч Премьер».

Ранее состав «горожан» пополнили такие игроки как Константин Марадишвили, Никита Ермаков и Валерий Царукян.

«Пари НН» после 18 туров РПЛ занимает девятое место турнирной таблицы. В активе команды 24 очка, 22 из которых были завоёваны дома.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
23:20 · Россия. Премьер-лига
Юран анонсировал приход легионеров в «Пари НН»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал прошлогоднее четвёртое место «Ростова» стечением обстоятельств
23:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» Тихонова может усилиться бывшим игроком «Оренбурга»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Сочи» рассказал о тренировках под руководством Морено
21:23 · Россия. Премьер-лига
Николай Заболотный: Я слишком быстро дебютировал за «Спартак»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» продолжит карьеру в минском «Динамо»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Карпин — о матче с ЦСКА в снегу: «Мне понравились судейские отмазки»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Арбузов оценил свою адаптацию в «Балтике»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Наумов – об Игоре Денисове: «Чтобы тренировать детей, нужен большой талант»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой – об Угальде: «Для нашего рынка — это большой трансфер»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев назвал условие, при котором «Спартак» поборется за первую тройку
20:12 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «У Денисова много хороших идей, которые он может воплотить»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Риверы: «К нам из России никто не обращался» эксклюзив
19:56 · Россия. Премьер-лига
Карпин не исключил, что Глушаков останется в «Ростове»
19:42 · Россия. Премьер-лига
«Факел» обыграл «Балтику» в контрольной встрече
Все новости
Рекомендуем