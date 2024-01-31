Карпин назвал прошлогоднее четвёртое место «Ростова» стечением обстоятельств

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова» рассказал, почему в этом сезоне РПЛ дончане не идут на лидирующих позициях в лиге, как это было в прошлом сезоне. Напомним, что тогда «Ростов» практически весь сезон не вылезал из первой четвёрки и завершил его на четвёртой позиции – позади «Зенита», ЦСКА и «Спартака».

«Четвертое место в том сезоне — чудо. Происходящее сейчас — последствия этого чуда. Все подумали, что мы порядке. Никто не осознавал, что четвертое место — во многом, удачное стечение обстоятельств», - говорит Карпин порталу Sport24.

Он пояснил, что если в прошлом сезоне каждый игрок отдавал себя на 120% на поле, то сейчас – уже на 100. И этого недостаточно.

«Ростов» занимает в текущем сезоне РПЛ 10-е место турнирной таблицы с 21 баллом.