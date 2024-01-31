Голкипер «Сочи» рассказал о тренировках под руководством Морено

В декабре прошлого года главного аутсайдера сезона РПЛ, «Сочи» возглавил испанский тренер Роберт Морено, который ранее работал с «Гранадой», «Монако» и сборной Испании. Голкипер южан Николай Заболотный поделился своими впечатлениями под руководством Морено.

«Первые впечатления чересчур хорошие. Все внимательно слушают, что он говорит, я вижу, как команда меняется. Сейчас все впитывают как губка то, что он говорит. И реально у всех огромное желание вылезти из этой ямы», - делится Заболотный для телеканала «Матч ТВ».

«Сочи» с 11 баллами занимает 16-е, последнее место турнирной таблицы Премьер-лиги.