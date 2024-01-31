Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Что ж мы так обмельчали, что костариканцев покупаем за огромные деньги. У меня язык не поворачивается плохо говорить про свою страну и про наши клубы. Но надо же когда-то нам проснуться! Докатились, называется. Еще и за огромные деньги взяли. Еще и из другого чемпионата. А если он не заиграет, то эти деньги просто сгорят. У нас много талантливых футболистов, а мы покупаем иностранцев», — сказал Костылев.

29 января «Спартак» объявил о переходе 21-летнего Угальде из «Твенте». Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что сумма сделки составит 12 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов.