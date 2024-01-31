Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Я не знаю уровень Угальде. Не вижу ничего плохого в том, что его взяли. Почему бы и нет, если клуб увидел в нем спортивный потенциал. В дальнейшем его же можно продать в другие страны за другие суммы. «Спартак» взял форварда с прицелом на то, что он может либо принести пользу на поле, либо может отбить вложения», — сказал Чанов.

Напомним, трансфер Угальде из «Твенте» обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро плюс три миллиона евро в качестве бонусных выплат.