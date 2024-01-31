Николай Заболотный: Я слишком быстро дебютировал за «Спартак»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный вспомнил свой период карьеры в московском «Спартаке».

«Моими конкурентами были Сослан Джанаев и Сергей Песьяков. Чуть позже у меня появился шанс. Я в «Спартаке» дебютировал в Премьер‑лиге. Наверное, в тот момент, когда это случилось, я был к этому готов», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

При этом футболист отметил, что со времени понял, его дебют состоялся слишком быстро, поэтому он быстро вернулся обратно на скамейку. По мнению Заболотного, это было справедливо.

В составе «Спартака» Заболотный принял участие в семи играх, в которых пропустил восемь голов и три раза сыграл «на ноль».