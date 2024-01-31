Форвард «Спартака» продолжит карьеру в минском «Динамо»

Форвард московского «Спартака» Павел Мелёшин будет играть в рамках арендного соглашения в составе чемпиона Беларуси, минского «Динамо».

Как сообщает Metaratings, соглашение между клубами по игроку будет предельно простым. Его срок ограничится концом текущего сезона, а права выкупа игрока у минского «Динамо» не будет.

Воспитаннику «Спартака», 19-летнему Мелёшину пока не удаётся получить много игровой практики в родном клубе. Так, в его активе лишь восемь матчей в официальных турнирах.

Источник добавляет, что «Динамо» и «Спартак» прямо сейчас согласовывают последние детали грядущей сделки.