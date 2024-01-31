Карпин — о матче с ЦСКА в снегу: «Мне понравились судейские отмазки»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился комментарием о матче с ЦСКА, который прошёл в декабре при сильном снегопаде.

«Я не встретил ни одного человека, который мог бы мне объяснить, зачем проводилась эта игра. Мне понравились судейские отмазки — типа они не видят риска для травмы и регламент не позволяет перенести игру», — приводит слова Карпина Sport24.

При этом специалист отметил, что за полчаса до стартового свистка арбитр заявил о переносе матча, но за пять минут до начала изменил свое решение. Кроме того, судья сказал футболистам, что решение играть принял не он, но уже после матча заявил, что это он принял решение, подытожил Карпин.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Ростовом» завершилась победой «армейцев» со счетом 2:0.