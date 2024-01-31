Арбузов оценил свою адаптацию в «Балтике»

20-летний игрок полузащиты калининградской «Балтики» Ярослав Арбузов оценил свою адаптацию в новой команде. Напомним, что Арбузов сменил на «Балтику» московский ЦСКА этой зимой. Подписал полузащитник контракт на четыре с половиной года.

«В плане адаптации всё отлично и замечательно. Рассчитываю ли заиграть весной? Будет зависть от меня. Загадывать не хочу, дай бог всё будет хорошо и всё получится», - говорит Арбузов телеканалу «Матч ТВ».

В этом сезоне у Арбузова за основу ЦСКА четыре матча, в которых один раз он забил гол. Также у игрока семь матчей в МФЛ – в них он забил два гола и оформил одну голевую передачу.