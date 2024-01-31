Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Естественно, мы не знаем, сложится у него карьера или нет. На первый взгляд, это очень серьезное вложение. Надеемся, что в РПЛ он станет только лучше, а «Спартак» потом продаст его подороже. Вроде он неплохой футболист, но за такие деньги брать спортсмена на перспективу — достаточно сомнительно. За такие деньги он должен сразу заиграть. Возможно, его изначально взяли, чтобы потом продать. Может, он такой же талантливый, как и Клаудиньо», — сказал Сенников.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что трансфер 21-летнего Угальде обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро. Однако сумма может вырасти до 15 миллионов евро за счет бонусов.