Наумов – об Игоре Денисове: «Чтобы тренировать детей, нужен большой талант»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил свежую новость – экс-игрок «железнодорожников» Игорь Денисов будет тренировать детей в академии московского «Торпедо».

«Понимаете, чтобы тренировать детей нужен большой талант. Нужно очень любить работу свою. Денисов постоянно с детьми возился, он любит это дело, поэтому и выбрал поработать. А кому-то это не дано – это не так просто», - цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, что профессиональную карьеру Денисов завершил в далёком 2019 году, последним его клубом был московский «Локомотив».