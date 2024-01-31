Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень полезности легионеров в российском футболе.

«Болельщики хотят видеть качественную игру своих команд. Чтобы эту игру показывать, нужны игроки с соответствующей подготовкой. Если мы сами себя изолируем, то в своём соку вперёд двигаться не будем. От этого уровень мастерства расти не будет. Нам нужны люди, которые будут себя правильно позиционировать. Нам нужны очень хорошие легионеры типа Малкома. А в приглашении не очень сильных иностранцев я не вижу смысла. Зачем же усреднять наш чемпионат? Не надо тратить деньги на футболистов, которые выступают слабее наших. Это только ослабляет нашу лигу. Тут лучше отдать время и места нашим молодым игрокам», - сказал Игнатьев нашему корреспонденту.