Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого изданияотреагировал на громский трансфер Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«Чемпионат идёт, традиции сохраняются. Надо ведь говорить о концепции развития команды. А количество иностранных тренеров и их постоянная смена указывает на то, что у клуба нет вектора и концепции развития. Тот же «Спартак» пока не умеет создавать рабочую атмосферу внутри команды. А это ведь очень важно. Я не хочу как-то обидеть спартаковцев, сам дружу с многими бывшими игроками этой команды. Надо ведь создавать преемственность и, если и менять тренеров, то делать это последовательно», - сказал Бышовец нашему корреспонденту.

«Красно-белые» завершили первую часть сезона РПЛ на пятом месте турнирной таблицы с 30 очками в активе.