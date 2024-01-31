Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень полезности легионеров в московском клубе.

«Нашему чемпионату нужны реально сильные легионеры, а обычных иностранцев звать бессмысленно. Вот в «Динамо» мне очень нравится Лаксальт. Он приносит пользу команде. Сильный футболист. Чавес тоже приличный игрок. А вот по Карраскалю есть вопросы. Его можно заменить российским спортсменом. Еще не всегда понимаю действия Дасы. Его тоже можно заменить кем-то из наших», - сказал Петрушин нашему корреспонденту.

«Динамо» занимает после первой части сезона третье место турнирной таблицы. У клуба 32 балла в копилке.

Карраскаль перебрался в «Динамо» летом 2023 года, он успел провести 15 матчей за клуб и отметиться ассистом.